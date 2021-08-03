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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlendi.

03.08.2021 - 11:04 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Çin ve ABD arasında Hong Kong üzerinden devam eden gerilim ile artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları sonrası Japonya'nın bazı eyaletlerinde yeniden devreye alınan kapanmalar piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de bırakırken, varlık alım programının hızını eylül itibarıyla 5 milyar Avustralya dolarından 4 milyar Avustralya dolarına düşüreceğini açıkladı. Japonya'da temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,1 gerilerken, çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,47 azalarak 3.447 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 3.237 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,50 azalarak 27.641 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 109,20 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 26.146 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,99 kazançla 53.476 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,23 azalışla 7.474 puandan günü tamamladı.

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