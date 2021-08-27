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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor.

27.08.2021 - 10:51 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönem açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 gerilerken, çekirdek TÜFE ise yıllıkta değişim gösterdi.

Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 azalışla 27.641 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110,1 seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,59 artarak 3.522 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 3.133 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 56.107 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 azalışla 25.396 puanda bulunuyor.

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