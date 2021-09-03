Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin Kovid-19 mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği haberleri, siyaseti gündemin odağına taşıdı. Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi.
Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine ayıracağını belirtti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Japonya'da 42,9'a, Çin'de 46,7'ye gerileyerek ekonomik aktivitenin hizmet sektöründe daraldığına işaret etti.
Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 azalarak 3.581 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 artarak 3.201 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,05 artışla 29.128 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 110,03 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 57.974 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,75 düşüşle 25.895 puanda bulunuyor.