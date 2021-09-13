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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

13.09.2021 - 11:05 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Çin'in Ant Group'u nasıl regüle edeceğine ilişkin yol haritasının netleşmesi Hong Kong pay piyasasında sert satıcılı seyri beraberinde getirirken, Çin'in en büyük emlak geliştirme şirketlerinden biri konumundaki Evergrande Group'un borç yapılandırmasına ilişkin süreç de risk unsuru olarak piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Chanthu tayfununun, Asya'da önemli limanları bir süreliğine etkileyeceği ve bu limanlardan yapılan ticaretin birkaç günlüğüne durabileceği tahmin ediliyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ise, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 5,5 artarken beklentilerin hafif altında kaldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 artarak 3.715 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselerek 3.127 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 30.447 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 110,12 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 azalışla 58.237 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 25.727 puanda bulunuyor.

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