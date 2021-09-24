Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

24.09.2021 - 11:05 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da, Evergrande krizi pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin hükümeti dün Evergrande şirketine tahvil borçlarının ödemesinde aksama olmaması konusunda uyarıda bulunurken, yerel yönetimleri ise olası bir temerrüt için uyardı.

Analistler, Evergrande'nin dünkü 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, konunun gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likidite enjeksiyonları ise pay piyasalarındaki baskıları törpülemeyi sürdürürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 geriledi, öncü imalat sanayi PMI ise eylülde 52,7'den 51,2'ye indi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,80 değer kaybıyla 3.613 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,37 azalışla 7.342 puandan günü tamamladı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,06 artışla 30.248 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 110,51 seviyesinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 3.125 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 artışla 60.174 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,32 düşüşle 24.190 puanda bulunuyor.

Dikkat! Rengi, kanamanın aşamasını gösteriyor

Dikkat! Rengi, kanamanın aşamasını gösteriyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

Son dakika haberi: Otomobil alacak ya da satacaklar dikkat! Yıl sonunda etkisi belli oldu

Son dakika haberi: Otomobil alacak ya da satacaklar dikkat! Yıl sonunda etkisi belli oldu

Sertifikalı tohumla üretilen patateste kuraklığa rağmen rekolte arttı

Sertifikalı tohumla üretilen patateste kuraklığa rağmen rekolte arttı

Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Puigdemont kararı haftaya kalabilir

Puigdemont kararı haftaya kalabilir

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Paulo Coelho'dan Mete Gazoz paylaşımı! Paulo Coelho kimdir? İşte kitapları

Paulo Coelho'dan Mete Gazoz paylaşımı! Paulo Coelho kimdir? İşte kitapları

Sıradaki Haber
Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

Sıradaki Haber
Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

Sıradaki Haber
33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

Sıradaki Haber