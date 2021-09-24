Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da, Evergrande krizi pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin hükümeti dün Evergrande şirketine tahvil borçlarının ödemesinde aksama olmaması konusunda uyarıda bulunurken, yerel yönetimleri ise olası bir temerrüt için uyardı.

Analistler, Evergrande'nin dünkü 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, konunun gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likidite enjeksiyonları ise pay piyasalarındaki baskıları törpülemeyi sürdürürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 geriledi, öncü imalat sanayi PMI ise eylülde 52,7'den 51,2'ye indi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,80 değer kaybıyla 3.613 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,37 azalışla 7.342 puandan günü tamamladı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,06 artışla 30.248 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 110,51 seviyesinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 3.125 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 artışla 60.174 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,32 düşüşle 24.190 puanda bulunuyor.