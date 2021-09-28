Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan hammadde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade etti.

28.09.2021 - 11:07 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Çin'de ise elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verirken, gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 3.602 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 1,47 azalışla 7.275 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalışla 30.183 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,25 üzerinde 111,28 seviyesinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 düşüşle 3.097 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,38 azalışla 59.249 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,12 yükselişle 24.476 puanda bulunuyor.

Türkiye'nin "yerlilik oranı artırılmış ilk rüzgar türbini için tarih verildi

Türkiye'nin "yerlilik oranı artırılmış ilk rüzgar türbini için tarih verildi

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü! Her şey çocuğun gözü önünde oldu

Esenyurt'ta itfaiye eri eşini boğarak öldürdü! Her şey çocuğun gözü önünde oldu

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Ticaret Bakanlığı'ndan 'indirim' uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan 'indirim' uyarısı!

Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

Son dakika... Fransa bu kez Yunanistan'a savaş gemisi sattı!

Son dakika... Fransa bu kez Yunanistan'a savaş gemisi sattı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Sıradaki Haber
Fazla mesai kararı, en az 4 bin 896 lira...

Fazla mesai kararı, en az 4 bin 896 lira...

Sıradaki Haber
SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

Sıradaki Haber
Eskişehir'de, çuval içinde 2'si ölü 7 yavru köpek bulundu

Eskişehir'de, çuval içinde 2'si ölü 7 yavru köpek bulundu

Sıradaki Haber