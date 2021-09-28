Asya borsaları karışık seyretti

Çin'de ise elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verirken, gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 3.602 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 1,47 azalışla 7.275 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalışla 30.183 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,25 üzerinde 111,28 seviyesinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 düşüşle 3.097 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,38 azalışla 59.249 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,12 yükselişle 24.476 puanda bulunuyor.