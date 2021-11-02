Asya borsaları karışık seyretti

Avustralya Merkez Bankası, bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 düzeyinde bırakırken, 3 yıl vadeli devlet tahvillerinde yüzde 0,1 getiri hedeflemesinden vazgeçti.

Geçen hafta faiz kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan toplantı tutanakları ise üyelerin salgın sürecinde devreye alınan destek programlarının geleceğini tartıştığını ortaya koydu. Tutanaklarda üyelerin; diğer merkez bankaları artan enflasyon karşısında teşvikleri azaltmaya başlasa bile BoJ'un ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını sürdürmesi konusunda anlaştığı, üyelerden birinin ise programın son tarihi olan Mart 2022'de desteklerin aşamalı olarak kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Öte yandan yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Çin'de emlak sektöründeki borç sorunlarının diğer sektörlere yayılmasına yönelik endişeler, Asya tarafında risk iştahını baskılamaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın yarınki kararları öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görüldü.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalışla 3.506 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 3.013 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.324 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 29.521 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 113,6 seviyelerine geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.042 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 60.105 puanda bulunuyor.