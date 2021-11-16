Asya borsaları karışık seyretti

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in çevrim içi toplantıda ekonomik ve siyasi konuları tartışmak için bir araya gelmesi ve görüşme öncesi her iki liderin yapıcı açıklamalarda bulunması, iki ülke arasında gerilimin düşeceği beklentileriyle pay piyasalarını destekledi.

Buna karşın Çin'de yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle tedbirlerin artırılması ve emlak sektöründeki sıkıntılar risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak gündemde kalmaya devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.522 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.997 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.420 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.808 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 114,2 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 60.618 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 25.662 puanda seyrediyor.