Asya borsaları karışık seyretti

Küresel pay piyasalarında enflasyona dair kaygılar gündemin üst sıralarındaki yerini korurken, bugün önde gelen merkez bankaları yetkililerinin yapacağı açıklamalar öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Hong Kong borsasında Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın 2022 için beklentilerini düşürmesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken, teknoloji şirketleri öncülüğünde yaşanan kayıpların Hang Seng endeksinin tamamında etkili olduğu görüldü.

Makroekonomik veri akışında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.560 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselerek 2.971 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 7.396 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 29.746 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik kazançla 114,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 59.636 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.027 puanda seyrediyor.