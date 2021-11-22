Asya borsaları karışık seyretti

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, Çin'de nispeten yavaş büyüme ve yükselen üretici fiyatları karşısında ülkenin "yarı stagflasyon" riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarıları Asya borsalarında dalgalanmalara neden oldu.

Öte yandan bugün faiz kararını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu. Üst üste 19'uncu ayda da politika faizini değiştirmeyen banka, büyüme zayıflarken ekonominin toparlanmasına yardımcı olmak için olası gevşeme önlemlerinin de sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.582 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselerek 3.013 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,6 gerileyerek 7.353 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.774 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 114,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 azalışla 58.713 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.920 puanda seyrediyor.