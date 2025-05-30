Asya borsaları negatif seyirde

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyir öne çıkıyor.

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Donald Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararını temyize götürmesinin ardından Federal Temyiz Mahkemesi hükümet lehine karar vererek uygulamanın geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Trump, Truth Social'deki açıklamasında, "Mahkemenin tarifeler konusunda ABD aleyhine karar verdiğini ancak temyiz sürecinde bunun durdurulduğunu" bildirdi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tokyo TÜFE mayısta yıllık bazda yüzde 3,4, çekirdek TÜFE ise yüzde 3,6 arttı. Nisan ayında sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0,9 geriledi.

Analistler, üretimdeki düşüşün küresel talep daralması ve ABD tarifelerinin etkisine işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan, Japonya'nın baş tarife müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşme yapması bekleniyor.

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Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.952 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.698 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.353 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 23.242 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 81.357 puanda seyrediyor.