Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın açıklanan verilerden alınan sinyaller, enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret ediyor.

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Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Güney Kore'de tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

Bu hafta düzenlenecek Çin Ulusal Halk Kongresi'nde mali harcamalarda artış yapılacağı yönündeki beklentiler öne çıkarken, böylece iç talebin desteklenebileceği öngörülüyor.

Analistler, Çin hükümetinin ABD tarifelerinin imalat sanayisine ve iç piyasaya etkilerini azaltmak için teşvik açıklamaları yapabileceğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının yakından izlendiğini söyledi.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Trump’ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidine karşı çıktığını ve gerekirse misilleme yapılacağını duyurdu.

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Artan ticaret savaşı endişelerinin bölgedeki ana gündem maddelerinden olduğunu ifade eden analistler, Çin için yürürlüğe girecek ek yüzde 10'luk tarifeye karşı Çin'in atacağı adımların piyasaların odağında olduğunu dile getirdi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre ise Çin'de, şubat ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japonya'da şubat ayı imalat sanayi PMI 49,0 ile tahminleri geride bıraktı.

Analistler Çin'de imalat sanayisi aktivitesinin ocak ayındaki daralmanın ardından şubatta yeniden genişleme seyrine girdiğini kaydederek, ocaktaki Bahar Bayramı tatilinin ardından firmaların üretime geri dönmesinin etkili olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 37.824 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 22.887 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.310 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 72.872 puanda seyrediyor.