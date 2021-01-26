Asya borsaları negatif seyretti

Analistler, Çin'in bazı bölgelerinde ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi ve küresel bazda azalan risk iştahıyla birlikte pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini söyledi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.569 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 değer kaybederek günü 3.140 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 azalışla 28.546 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 103,8 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 29.421 puanda seyrediyor.