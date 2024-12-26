Asya borsaları pozitif seyirde

Dünya genelinde Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu dikkati çekerken, Japonya'da otomotiv hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izleniyor.

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Japonya'nın önemli otomotiv şirketlerinin verimliliği artırmak adına birleşme kararı aldıkları yönündeki haber akışı sonrası, Mitsubishi hisseleri yaklaşık yüzde 7,4, Toyota Motor hisseleri yüzde 6,1, Nissan hisseleri yüzde 5,5, Mazda hisseleri yüzde 4,6, Honda hisseleri yüzde 4,2 ve Subaru hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Öte yandan, Çin ve Japonya, iki ülke arasında güvenlik alanındaki sorunların tartışılacağı diyalog mekanizmasında anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Vang Yi ve Başbakan Li Çiang ile görüştü.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 39.578 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.429 puan seviyesinden günü tamamladı.

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Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.398, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 değer kazancıyla 78.542 puandan işlem görüyor.