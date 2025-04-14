Asya borsaları pozitif seyirde

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip edilirken, bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD'nin gümrük tarifeleri politikası nedeniyle küresel ve yerel ekonomik belirsizliğin keskin bir şekilde arttığını kaydetti.

Haberin Devamı

Ueda , "ABD'nin gümrük vergileri muhtemelen çeşitli kanallar aracılığıyla küresel ekonomi ve Japon ekonomisi üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacaktır." dedi.

Para politikasına ilişkin de konuşan Ueda, "BoJ, yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması açısından para politikasını uygun şekilde yönlendirecek ve ekonomik, fiyat ve finansal gelişmeleri herhangi bir ön yargı olmaksızın inceleyecek." ifadesini kullandı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, aynı döneme ilişkin kapasite kullanım oranı yüzde 1,1 azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 34.011 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.455 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 kazançla 3.263 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 21.374 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Hindistan'da piyasalar tatil sebebiyle bugün kapalı olacak.