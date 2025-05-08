Asya borsaları pozitif seyirde

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından pozitif seyir izlenirken, tarifelere ilişkin yeni gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Ticaret gerilimleri sebebiyle Asya genelinde bir süredir devam eden temkinli yaklaşım, Çin ve ABD heyetlerinin cumartesi günü İsviçre'de buluşacaklarını açıklamalarının ardından yerini alıcılı bir seyre bıraktı.

Analistler, ABD'nin bölge ülkelerine müzakereci yaklaşımının iyimserlikleri beslediğini kaydederek, bölge endekslerinin konuya ilişkin haber akışına karşı duyarlı olduğunu söyledi.

Öte yandan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sona ermesi çağrısında bulunup çözüm için desteğe hazır olduğunu belirtirken, bazı Arap ülkelerinden de diyalog çağrısı geldi.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, doların zayıflaması ve Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin etkisiyle, mevcut mali yılda karının beşte bir oranında azalmasını beklediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 37.037 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.582 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.353 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 22.802 puan seviyesinde bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 80.820 puan seviyesinden işlem görüyor.