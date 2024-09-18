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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

18.09.2024 - 09:30 | | AA
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

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Asya tarafında Hong Kong ve Güney Kore'de resmi tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı dış ticaret açığı 695,3 milyar yen oldu.

Temmuz ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri ise aylık 0,1 azalışla tahminlerin altında gerçekleşti, yıllık bazda ise yüzde 8,7 artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi, dün yüzde 1,3 artışla 142,4 seviyesinden kapanırken, yeni günde bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 141,6 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 36.380 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 primle 2.721 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kazançla 83.235 puanda işlem görüyor.

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