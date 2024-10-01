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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

01.10.2024 - 09:52 | | AA
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

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Asya piyasalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gelirken, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükselişle 38.650 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 artışla 84.349 puanda bulunuyor.

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