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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya'da, tatil sebebiyle bazı ülkelerin borsalarında işlemler gerçekleşmezken açık olanlarda pozitif seyir izleniyor.

29.01.2025 - 10:31 | | AA
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

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Asya'da, ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Japonya'da işlem gören yarı iletken hisselerinde dün DeepSeek'in etkisiyle yaşanan düşüş, bugün yerini toparlanma eğilimine bıraktı. Şu sıralarda Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 6,1, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 4,3 değer kazandı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ocak ayı tüketici güven endeksi 35,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 39.462 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 76.340 puan seviyesinde bulunuyor.

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