Asya borsaları pozitif seyrediyor

Başkan Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurması küresel piyasalarda risk iştahını arttırdı.

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Trump, sosyal medya hesabından, 75'ten fazla ülkenin konuya ilişkin olarak kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

Çin, Trump'ın ilk vergi kararına karşılık olarak yüzde 34 oranında misilleme vergisi uygulayacağını açıklamış ve Trump'ın, vergileri geri çekmemesi halinde daha da artıracağı yönündeki uyarısını kabul etmemişti.

Bunun üzerine Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 104'e çıkarmış, Pekin de buna karşılık ABD ürünlerine yüzde 84 vergi getirmişti.

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Analistler, Trump'ın Çin dışındaki ülkelere uygulanan tarifeleri erteleme kararının ardından küresel ölçekte resesyon endişelerinin azaldığını ve bunun Çin pay piyasalarına da olumlu yansıdığını belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayına ilişkin ÜFE aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,2 yükselişle beklentilerin üzerinde açıklandı. Çin'de mart TÜFE yıllık yüzde 0,1 düşüşle öngörülerin altında gerçekleşirken, aynı döneme ilişkin ÜFE de yıllık bazda yüzde 2,5 azalışla tahminlerden düşük geldi.

Analistler, açıklanan enflasyon verilerinin ardından Çin ekonomisinde deflasyon sinyallerinin güçlendiğini kaydederek, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve iç talepteki düşüşün ülkenin ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 9 yükselişle 34.564 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,6 artışla 2.445 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.223 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,3 yükselişle 20.730 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da piyasalar tatil sebebiyle bugün kapalı olacak.