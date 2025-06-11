Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

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Ülke yetkilileri, Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin, tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin aksine gerileme kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,2 artarak öngörülerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.398 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.907 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kazançla 3.406 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 24.433 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 82.648 puan seviyesinde bulunuyor.