Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları pozitif seyrediyor
HaberlerUzmanparaAsya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu mesajların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

11.06.2025 - 09:50 | | AA
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Haberin Devamı

Ülke yetkilileri, Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin, tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin aksine gerileme kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,2 artarak öngörülerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.398 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.907 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kazançla 3.406 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 24.433 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 82.648 puan seviyesinde bulunuyor.

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı!

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti!