Asya borsaları pozitif seyretti

Çin'in bazı bölgelerinde ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi konuya ilişkin endişeleri gündemde tutarken, yatırımcıların aşılama çalışmaları ve şirket kazançlarına odaklanması pay piyasalarını destekledi.

Analistler, küresel çapta vaka sayılarının artması, virüsün yeni varyantları, sıkılaştırılan tedbirler ve bazı yerlerde aşı kullanımındaki gecikmelerin kısa vadeli büyüme risklerini artırdığını belirterek, bu durumun daha fazla teşvik beklentilerini beraberinde getirdiğini söyledi. Öte yandan aşılama çalışmalarında elde edilecek başarıyla hayatın kısa sürede işlevselliğini kazanabileceğine değinen analistler, bu sayede 2021'in daha yüksek büyüme ve daha sağlam kurumsal kazançlarla sonuçlanabileceği ihtimalinin yatırımcı risk algısını artırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.624 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselerek 3.209 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 28.822 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 primle 48.892 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kazançla 30.085 puanda seyrediyor.