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Asya borsaları pozitif seyretti

Asya borsalarında, üç günlük tatil sonrası bugün işleme açılan Güney Kore pay piyasaları hariç alıcılı bir seyir izlendi.

23.09.2021 - 10:36 | | AA
Asya borsaları pozitif seyretti

Evergrande krizinin Çin ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışıyla borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likidite koşullarını iyileştirebileceğine yönelik beklentiler, Asya'da riskli varlıkları destekleyen bir başka unsur oldu.

Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 109,96 seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38 artarak 3.642 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,27 artışla 59.676 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,93 artışla 25.448 puanda bulunuyor.

Üç günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Güney Kore pay piyasalarında ise Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 3.127 puana geriledi.

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