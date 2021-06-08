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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

08.06.2021 - 10:31 | | AA
Asya borsaları satıcılı seyretti

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 1, yıllık ise yüzde 3,9 geriledi.

Analistler, asgari vergi konusundaki gelişmelerin, Çinli teknoloji devi şirket hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 azalışla 3.580 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.292 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 azalışla 3.247 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 28.963 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 109,48 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 düşüşle 28.754 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 azalışla 52.218 puanda bulunuyor. 

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