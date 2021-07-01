Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları satıcılı seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

01.07.2021 - 10:57 | | AA
Asya borsaları satıcılı seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantıyla artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesi pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) PMI Çin'de 51,3'e gerilerken, Japonya'da 52,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,07 altında 3.889 puana, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,65 azalışla 7.265 seviyesine, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,44 düşüşle 3.282 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 28.707 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 111,28 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,12 düşüşle 52.408 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,57 azalışla 28.827 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

Fransa'da Adalet Bakanlığı'na polis baskını

Fransa'da Adalet Bakanlığı'na polis baskını

Hollanda'da F-16 uçağı binaya çarptı! Yaralılar var...

Hollanda'da F-16 uçağı binaya çarptı! Yaralılar var...

Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis

Korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı

Korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis

Sıradaki Haber
İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı...

İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı...

Sıradaki Haber
Hayvanlar açlıkla mücadele ediyor

Hayvanlar açlıkla mücadele ediyor

Sıradaki Haber
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sıradaki Haber