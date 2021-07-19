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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

19.07.2021 - 10:45 | | AA
Asya borsaları satıcılı seyretti

Analistler, enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasında artan gerilimin de piyasaları negatif etkilediğini söyledi.

Kovid-19 salgınında delta varyantına yönelik endişeler artarak devam ediyor. Singapur'da tespit edilen 92 vakayla son 11 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, Güney Kore, özel toplantılara yönelik kısıtlamaları Seul dışına genişletme kararı aldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise Kovid-19 açısından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan diğer illere uçuşlar, 21 Temmuz'dan itibaren askıya alınacak.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,01 altında 3.539 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,85 azalışla 7.286 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 3.244 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 27.652 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 azalışla 109,89 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,97 azalışla 52.623 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,04 düşüşle 27.508 seviyelerinde bulunuyor.

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