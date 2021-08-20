Asya borsaları sert düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu paralelde alınan tedbirler ile Çinli regülatörlerin piyasa düzenlemeleri Asya tarafında gündemin odağındaki yerini korurken, parasal teşviklerin sonuna yaklaşıldığı fiyatlamaları ile sert düşen emtia fiyatları pay piyasalarındaki satışlarda etkili oldu. Çin'de gelir paylaşımı ve zenginlere yönelik vergi düzenlemesi haberleri de pay piyasalarındaki satışları derinleştirdi.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan 1 yıllık kredi faiz oranını beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu. 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,65 düzeyinde bırakan banka, böylece üst üste 16'ncı ayda da faizleri değiştirmemiş oldu.

Piyasada, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı, ekonomiyi altyapı gibi yatırımlarla desteklediği belirtiliyor. Buna karşın, yeniden artışa geçen Kovid-19 vaka sayıları karşısında, bankanın ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapmak zorunda kalabileceğine dair görüşler de bulunuyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalışla 3.424 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.061 puandan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybıyla 7.461 puandan günü tamamladı.

Japonya'da çekirdek enflasyon temmuzda yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında gerilerken, Nikkei 225 endeksi 27 bin puanın altına inerek yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1 kayıpla 27.013 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 109,7 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi, iki günlük tatilin ardından bugün yüzde 0,4 düşüşle 55.408 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 24.584 puanla yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,8 azalışla 24.850 puanda bulunuyor.