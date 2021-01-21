Asya borsaları yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün açıkladığı kararları doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edeceği ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği mesajını korudu.

Ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin tahminlerinde de revizeye giden banka, Japonya ekonomisinin, Kovid-19 etkisinin kademeli azalmasıyla gelişme eğilimi göstermesinin muhtemel olduğunu, ancak salgına ilişkin tedbirlerin devam etmesi nedeniyle toparlanma hızının ılımlı kalmasının beklendiğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanan aşağı yönlü baskının özellikle yüz yüze hizmet tüketimini etkileyen sektörlerde şimdilik güçlü kalmasının beklendiğini vurgulayan banka, 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, deflasyonist risklerin arttığına dair bir sinyal görmediklerini, enflasyonun şimdilik negatif kalmasının beklendiğini belirterek, "2021'de ABD seçimleri ve Brexit gibi yurt dışı kaynaklı riskler yok. Bütün enerjimizi Kovid-19 ile mücadeleye harcıyoruz ve harcayacağız. Mart ayı gözden geçirmemizde, büyük ölçekli parasal gevşeme ve mali aracılık politikalarının etkilerini sorgulayacağız. Gerektiğinde daha fazla parasal gevşeme konusunda da tereddüt etmeyeceğiz. Şimdilik baktığımızda negatif faiz oranının faydalarının, yan etkilerinden daha ağır bastığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla günü 28.757 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.621 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselerek 3.161 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 50.137 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.860 puanda bulunuyor.