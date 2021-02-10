Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi
10.02.2021 - 11:02 | | AA

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları yükseldi
ABONE OL

 

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Beklentilerin altında kalan verilere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızının gerilemesine ilişkin iyimserlik, yarın Asya genelinde başlayacak resmi tatil öncesinde pay piyasalarını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.655 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 29.563 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 104,5 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 30.036 puanda, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 51.157 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Uzay Ajansı nerede? İşte Türkiye Uzay Ajansı hedefleri

Türkiye Uzay Ajansı nerede? İşte Türkiye Uzay Ajansı hedefleri

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Gaziantep'te iki silahlı kavga! Ölüm haberleri peş peşe geldi

Gaziantep'te iki silahlı kavga! Ölüm haberleri peş peşe geldi

Sıradaki Haber