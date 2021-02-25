Asya borsaları yükseldi

Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumunda, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğini, ancak bunu geçici olarak gördüklerini kaydetti.

Gerekirse Fed'in enflasyondaki artışla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu belirten Powell'ın açıklamaları, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

Powell'ın açıklamalarının ardından Asya borsalarında son dönemdeki karışık seyir yerini yükselişe bıraktı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.585, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 30.168 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 106 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 51.149 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 30.115 puanda seyrediyor.