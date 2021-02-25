Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi
25.02.2021 - 11:03 | | AA

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gidilmeyeceği sinyalini vermesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları yükseldi
ABONE OL

Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumunda, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğini, ancak bunu geçici olarak gördüklerini kaydetti.

Gerekirse Fed'in enflasyondaki artışla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu belirten Powell'ın açıklamaları, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

Powell'ın açıklamalarının ardından Asya borsalarında son dönemdeki karışık seyir yerini yükselişe bıraktı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.585, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 30.168 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 106 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 51.149 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 30.115 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Kararımız devam ediyor

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Kararımız devam ediyor

Emeklilikle ilgili flaş çift maaş detayı!

Emeklilikle ilgili flaş çift maaş detayı!

4.500 dolarlık elektrikli araç Tesla’yı solladı

4.500 dolarlık elektrikli araç Tesla’yı solladı

Son dakika haberi | Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika haberi | Bingöl'de korkutan deprem

Sıradaki Haber