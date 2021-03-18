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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

18.03.2021 - 10:56 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.463 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 yükselerek 3.066 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 artışla 30.216 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 primle 50.035 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 kazançla 29.351 puanda seyrediyor.

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