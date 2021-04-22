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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

22.04.2021 - 10:57 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Analistler, Hindistan ve Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı olarak tekrar gündeme gelen OHAL uygulamalarının piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de hafta başından itibaren sert düşen endekslerde tepki alımlarının etkisini artırdığını bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,38 değer kazancıyla 29.188 seviyesine çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 107,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23 azalarak 3.465 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 yükselişle 3.177 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,13 artışla 47,766 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,35 yükselişle 28.744 seviyelerinde bulunuyor.

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