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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

29.04.2021 - 10:38 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını belirterek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de gerçekleştirdiği konuşmada, dış politika konusunda önemli sözler verdiklerini ifade ederek, "Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz." açıklamasında bulundu.

Bugün Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 yükselişle 108 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,52 artarak 3.474 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,23 düşerek 3.174 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 49.835 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kazançla 29.276 puanda seyrediyor.

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