Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi
ABONE OL

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

10.05.2021 - 10:55 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Asya piyasalarında, yeni haftada gündemin odağında demir, çelik ve bakır gibi emtia fiyatlarındaki gelişmelerin bulunduğunu belirten analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerinden pay piyasalarında baskıya neden olduğunu söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 29.518 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,34 yükselişle 109 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 artarak 3.427 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 3.249 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,76 artışla 49,581 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 28.572 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

İş adamına eşinden yeni suçlama! Tahsis edilen villayı kullanılamaz hale getirdi

İş adamına eşinden yeni suçlama! Tahsis edilen villayı kullanılamaz hale getirdi

Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklama

Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklama

Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

Hububat ihracatında yüzde 41’lik artış

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engelliler Haftası sözleri, mesajları! 2021 Engelliler Haftası ne zaman?

Engelliler Haftası sözleri, mesajları! 2021 Engelliler Haftası ne zaman?

Sıradaki Haber
3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

Sıradaki Haber
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

Sıradaki Haber
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

Sıradaki Haber