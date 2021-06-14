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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

14.06.2021 - 10:50 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,1 artış gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 29.161 puana ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,09 artışla 3.252 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 primle 109,67 seviyelerinde dengelendi.

Çin, Hong Kong ve Avustralya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,35 azalışla 52.290 puan seviyesinde bulunuyor.

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