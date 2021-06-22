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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

22.06.2021 - 10:31 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Yeni güne alıcılı başlayan Asya pay piyasalarında Hong Kong hariç yükselişler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,80 artarak 3.557 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 1,48 artışla 7.342 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,71 yükselişle 3.263 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,12 değer kazancıyla 28.884 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 artışla 110,40 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,54 artışla 52.856 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,35 düşüşle 28.378 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını vurgulayarak, bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını belirtti.

Yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğine dikkati çeken analistler, pay piyasalarının yönü açısından Fed Başkanı Powell'ın bugünkü sunumunun belirleyici olabileceğini söyledi.

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