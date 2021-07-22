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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, dün gözlenen karışık seyir bugün yerini yükselişe bıraktı.

22.07.2021 - 10:28 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, pay piyasalarında dün gözlenen karışık seyir, ABD borsalarındaki toparlanmanın da etkisiyle bugün yükselişe döndü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.575 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselerek 3.250 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 52.807 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 27.680 puanda ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 1,1 primle 7.386 puanda bulunuyor.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 110,2 seviyelerinden işlem görüyor.

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