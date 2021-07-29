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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

29.07.2021 - 10:27 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin dünkü toplantısından beklendiği gibi faiz oranları ve varlık alım programında bir değişiklik çıkmadı. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise "beklentilerden daha güvercin" olarak nitelendirilirken, varlık alımlarının azaltılması yönündeki yönlendirmenin ötelenme ihtimalinin artması piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artarak 3.412 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 3.243 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 27.782 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong borsasında kote olan Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskı nedeniyle hafta başından itibaren sert düşen Hang Seng endeksi, bugün tepki alımlarının güçlenmesiyle yüzde 2,8 yükselişle 26.194 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 52.688 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.417 puandan kapandı. 

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