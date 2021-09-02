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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

02.09.2021 - 11:19 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Analistler, dünya genelinde karışık sinyaller veren makro ekonomik veriler sonrası destekleyici politikaların bir süre daha uygulamada kalabileceği beklentisiyle Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğunu aktaran analistler, veriyle birlikte küresel pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugünkü işlemlerde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,84 artarak 3.597 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 azalarak 3.175 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 artışla 28.543 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110,00 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 57.673 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,12 primle 26.047 puanda bulunuyor.

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