Asya borsaları yükseldi

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları üzerine, 12 Eylül'de sona erecek olağanüstü hal uygulamasının süresini 3 hafta uzatmaya karar verdi. Öte yandan, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin istifa edeceğini bildirmesinin ardından iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, Kovid-19 ile mücadelede "10 trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Makroekonomik tarafta bugün açıklanan verilere bakıldığında ise ağustosta Çin'in ihracatı yıllık bazda yüzde 25,6 ve ithalatı yüzde 33,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bu dönemde ülkede dış ticaret dengesi ise 58,3 milyar dolarla tahminlerin üzerinde fazla verdi. Japonya'da ise hanehalkı harcamaları temmuzda yıllık yüzde 0,7 artışla beklentilerin altında kalmaya devam etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası yüzde 0,10 düzeyindeki politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmezken, baz senaryolarının 2024'ten önce faizlerde artış yapılmayacağı yönünde olduğunu duyurdu.

Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artışla 3.677 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.187 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 7.530 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, negatif veri akışına karşın teşvik beklentileriyle 5 ayın ardından ilk kez 30.000 puanı test etmesinin ardından günü yüzde 0,9 primle 29.916 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 109,9 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 26.363 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 58.496 puanda seyrediyor.