Asya borsaları yükseldi

ABD ve Çin'den üst düzey diplomatların dün İsviçre'de ikili ilişkilerde risk yönetimi ve uluslararası sorunların çözümü konularında görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Gelişme sonrası, enflasyonist kaygılar ve Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemdeki yerini korusa da Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu haber akışı da Asya borsalarındaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 27.678 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi 111,4 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Kapanışta Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 primle 7.257 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.958 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 yükselişle 24.626 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kazançla 59.890 puanda seyrediyor.

Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.