Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, ABD'nin borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD-Çin ikili ilişkilerine yönelik iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

07.10.2021 - 10:33 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD ve Çin'den üst düzey diplomatların dün İsviçre'de ikili ilişkilerde risk yönetimi ve uluslararası sorunların çözümü konularında görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Gelişme sonrası, enflasyonist kaygılar ve Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemdeki yerini korusa da Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu haber akışı da Asya borsalarındaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 27.678 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi 111,4 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Kapanışta Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 primle 7.257 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.958 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 yükselişle 24.626 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kazançla 59.890 puanda seyrediyor.

Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

Kiralık evlerde yeni yöntem! Açık artırmayla satışa çıkarıldı

Kiralık evlerde yeni yöntem! Açık artırmayla satışa çıkarıldı

Afganistan'da pasaport kuyruğu

Afganistan'da pasaport kuyruğu

Çekya'da anketler iktidar partisi ANO'nun kıl payı zaferini gösteriyor

Çekya'da anketler iktidar partisi ANO'nun kıl payı zaferini gösteriyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Sıradaki Haber
Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

Sıradaki Haber
Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

Sıradaki Haber
Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

Son dakika... Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı

Sıradaki Haber