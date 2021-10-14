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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

14.10.2021 - 10:33 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısına ait tutanaklar varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağı sinyalini verdi.

Tutanakların tahvil alımlarının azaltılması sürecinde izlenecek yola dair patikayı biraz daha netleştirmesinin ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de eylül ayı enflasyon verilerinin küresel enflasyonist baskıların beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağına işaret etmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi düşüşe geçti.

Açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde 0,7 artarken, bu dönemde Üretici Fiyat Endeksi yüzde 10,7 artışla 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise ağustos ayına ilişkin nihai sanayi üretim verileri beklentileri karşılamadı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.558 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.312 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.989 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 28.551 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 113,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 61.098 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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