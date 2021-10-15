Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarında yatırımcıların beklediği tahvil alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve hızına dair önemli detaylara yer verilmesinin ardından para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalırken, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan açıklanan güçlü bilançolara çevirmesi pay piyasalarını destekledi.

Asya pay piyasaları da ABD borsalarından devralınan pozitif havanın etkisiyle güne yükselişle başlarken, Çin ekonomisinde devam eden sorunlara ilişkin endişelerin kazançları sınırladığı, ülke borsasında sektörler arası fiyatlamaların farklılaştığı görülüyor. Bu gelişme karşısında Çin Merkez Bankası mortgage uygulamaları için kısıtlamaların bulunduğu büyük bankalara kısmen esneme imkanı tanıdı ve piyasalara 1 yıl vadeli yüzde 2,95 maliyetle 500 milyar Çin yuanı likidite enjekte etti.

Diğer taraftan Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida, partisinin Abenomics programı kapsamında geniş tabanlı büyüme sağlamadaki başarısızlığını kabul ederken, ülkeyi bu politikadan uzaklaştırma sözü verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.572 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.362 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.015 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artarak günü 29.069 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazanarak 114,1 seviyelerinde dengelendi.

İki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kazançla 25.242 puanda bulunuyor. Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.