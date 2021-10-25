Asya borsaları yükseldi

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya tarafında risk algısını yükseltirken, yayılımın hız kazandığı Çin'de bazı bölgelerde seyahat kontrolleri sıkılaştırıldı.

Öte yandan geçen hafta Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından politika yapıcılarının finansmanı ucuzlatacağına ilişkin beklentiler ve 3. çeyrek finansal sonuçları, pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.608 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.021 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,3 primle 7.441 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 28.600 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 113,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 61.032 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 26.182 puanda seyrediyor.