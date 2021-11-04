Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

04.11.2021 - 10:30 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakması ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından bugün Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Keqiang, büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için önleyici adımlar ve politikalarda ince ayar yapılması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.526 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 7.428 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.983 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 primle 29.794 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 114,24 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,30 yükselişle 25.092 puanda bulunuyor.

Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu otobüste öğrendi!

Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu otobüste öğrendi!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

ABD: Çin saldırırsa Tayvan'ı savunabiliriz

ABD: Çin saldırırsa Tayvan'ı savunabiliriz

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak

Pilotlar ihbar etti, FBI harekete geçti! Şok teori...

Pilotlar ihbar etti, FBI harekete geçti! Şok teori...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı

Sıradaki Haber
Bugün başlıyor! Meteoroloji duyurdu

Bugün başlıyor! Meteoroloji duyurdu

Sıradaki Haber
Otomobil bayide yok, galeride el yakıyor

Otomobil bayide yok, galeride el yakıyor

Sıradaki Haber
Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

Belediyede 'takke' gerginliği! Fotoğraf karesine girince ortalık karıştı

Sıradaki Haber