Asya borsalarında faiz indirimi fiyatlaması

Asya borsaları yatırımcıların Fed'den beklenen faiz indirimlerine göre pozisyon almarıyla yükseldi.

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Başlıca Asya-Pasifik piyasaları kazançlarını artırdı ve Shenzhen Bileşik Endeksi %2'den fazla yükseldi.



Çin borsaları, Çinli yetkililerin ekonomik toparlanmayı desteklemek ve piyasayı canlandırmak için gelecek yıl para politikasını daha da gevşeteceği umuduyla yükseldi.



Çin ana karasında, Şangay Bileşik Endeksi %1,11 değer kazandı. Öte yandan, Hong Kong Hang Seng Endeksi, online oyun hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle %1,62 yükseldi.



Fairlead Strategies LLC'nin yönetici ortağı Katie Stockton, "Büyük endeksler yıl sonuna girerken pozitif kısa vadeli momentum tarafından destekleniyor. Kısa vadeli aşırı alım koşulları henüz kaygı verici bir düşüşe yol açmadı" dedi.