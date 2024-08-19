Asya borsalarında karışık seyir

Küresel piyasalarda bu hafta gözler, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Qiang ülkenin tüketimi teşvik etmeye odaklanacağını söyledi.

Analistler, Çin'de devam eden deflasyon endişelerinin söz konusu açıklamanın ardından sınırlı da olsa yatıştığını ve Çin borsasındaki alış ağırlıklı seyri desteklediğini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan verilere göre ülkede yeni konut fiyatları 14 aylık düşüş serisine devam ederken, temmuz ayında düşüş yıllık bazda 4,9 oldu.

Geçen aylarda açıklanan emlak sektörüne yönelik kurtarma paketlerinin etkisinin sınırlı olduğunu aktaran analistler, fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

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Hong Kong ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 3,3 büyürken, hükümet, 2024 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,5 ile yüzde 3,5 arasında tuttu.

Japonya'da ise iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 27 Eylül'de partinin liderlik seçimini yapacak.

Görevdeki Başbakan Fumio Kishida, üç yıllık bir dönemi sona erdirerek Eylül ayında istifa etmeye karar vermişti. Partinin yeni liderinin, LDP'nin alt meclisteki çoğunluğu nedeniyle Japonya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün, ülkede açıklanan çekirdek makine siparişleri aylık bazda 2,1 ile öngörülerin üzerinde artarken yıllık bazda 1,7 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Bununla birlikte dolar/yen paritesi cuma günü 147,6 seviyesinden kapanırken, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,45 düşüşle 145,5 seviyesinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,77 düşüşle günü 37.388 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 2.674 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 17.580 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 2.890 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 80.480 puanda seyrediyor.