Asya borsalarında karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif seyrederken, Çin'in gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) da değişiklik olmadı.

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Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Analistler, 5 yıllık kredi faiz oranı geçen ay yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e indirildiğini belirterek, Çin Merkez Bankasının (PBoC), piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğünün gözlendiğini söyledi.

Öte yandan dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla146,9 seviyesinde seyrederken, söz konusu seyir Japonya'daki pay piyasasını destekliyor.

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Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükselişle günü 38.062 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 2.669 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 17.450 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.870 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 80.870 puanda seyrediyor.