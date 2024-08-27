Asya borsalarında karışık seyir

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, teknoloji hisselerindeki düşüş eğilimi dikkati çekiyor.

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Analistler, ABD'deki teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının yeni günde Asya'da da etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 artışla günü 38.288 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 144,7 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.689 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.840 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.850 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 81.870 puanda bulunuyor.