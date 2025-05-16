Asya borsalarında karışık seyir hakim

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Haberin Devamı

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,7 oranında, beklentilerin çok üzerinde daralma kaydetti. Piyasa öngörülerinde Japonya ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu.

Söz konusu verilerin ardından açıklama yapan BoJ Üyesi Toyoaki Nakamura, ABD tarifelerindeki belirsizlik nedeniyle faiz artışlarına ara verilmesi çağrısında bulundu. Nakamura, Bankanın ABD ticaret politikasına ilişkin aşırı yüksek belirsizliğin şirket ve hane halkı faaliyetlerini nasıl etkileyebileceği konusunda gerekli dikkati göstererek para politikasını "dikkatle" yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Japonya'da sanayi üretimi mart ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık olarak yüzde 1 artış kaydetti.

Haberin Devamı

Ayrıca Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın gelirlerinin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi. Ocak-Mart dönemine ait mali bilançosunu açıklayan şirketin gelirleri, 236,5 milyar yuan (32,6 milyar dolar) oldu. Şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence'ın gelirleri yüzde 18 oranında artışla 30,1 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 37.758, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.626 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.365 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.360 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,4 kayıpla 82.245 puanda seyrediyor.